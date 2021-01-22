Стала известна дата официального создания партии «Справедливая России — За правду»

Три партии проведут совестный съезд 28 января.

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подпишут манифест о своем объединении в четверг, 28 января. Мероприятие пройдет в московском Государственном центральном музее современной истории России в 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе партии «За правду».

О том, что политические силы собираются объединиться, ранее сообщил лидер «Справедливой России» Серей Миронов. По его словам, переговоры об этом шли на протяжении последних двух лет.

Новая партия получит название «Справедливая Россия — За правду». Ранее "Политика Сегодня" сообщала, что руководить ею будет триумвират: Сергей Миронов от СР, Захар Прилепин от «За правду» и Геннадий Семигин от «Патриотов России».

На грядущей встрече лидеры трех партий Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин обсудят дальнейший план действий: идеологические основы объединения, основные задачи и шаги по реализации. Итогом мероприятия станет межпартийный манифест.