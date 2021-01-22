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11:07   22 Января 2021
Армия

Шойгу обсудил с коллегой из Мьянмы военное сотрудничество

Шойгу обсудил с коллегой из Мьянмы военное сотрудничество

Минобороны РФ выражает надежду на плодотворное взаимодействие с военным ведомством Мьянмы.

Глава МО России Сергей Шойгу посетил Мьянму с официальным визитом. Он провел встречу с главнокомандующим мьянманских ВС старшим генералом Мин Аунг Хлайном. Они обсудили развитие двустороннего сотрудничества в военной и технической областях, передает ФАН. Шойгу выразил надежду на дальнейший прогресс в отношениях между двумя государствами.

Министр обороны напомнил, что Россия всегда готова к предметному диалогу. Глава военного ведомства выразил уверенность в том, что его визит благоприятно повлияет на партнерство. Мин Аунг Хлайн выразил благодарность Шойгу и России за оказываемую поддержку, несмотря на расстояние, которое разделяет две страны.

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#сотрудничество #сергей шойгу #мьянма

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