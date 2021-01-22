Оперштаб обновил статистику по суточному приросту заболевших COVID-19 в России

За последние сутки количество россиян с подтвержденными тестами на коронавирус увеличилось на 21 513. Свежие данные предоставил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки количество россиян с подтвержденными тестами на коронавирус увеличилось на 21 513. Свежие данные предоставил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

С 21 по 22 января зафиксировано 21 513 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах России. Болезнь протекает бессимптомно у 11,8% выявленных носителей COVID-19.

За аналогичный период в России было зафиксировано 580 летальных исходов среди людей, у которых ранее был выявлен коронавирус. Кроме того, за последние сутки стало известно о выздоровлении 27 318 пациентов, проходивших лечение от COVID-19.