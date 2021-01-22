"Чувак, делай свое дело": журналист Муждабаев обратился к Байдену

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев обратился к президенту США Джо Байдену, дав несколько советов.

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев обратился к президенту США Джо Байдену, дав несколько советов.

Прежде всего, он призвал американского лидера не идти на компромисс с российской стороной. По его словам, нынешнее руководство РФ не способно договариваться.

"Чувак, делай свое дело, но все-таки мы сами решим, что делать с этими русскими", — сказал он.

Кроме того, он отметил, что Байден рискует потерять поддержку американцев, если чересчур увлечется "левацкими идеями". Журналист считает, что граждане США могут осознать, что все назначения демократа строятся по принципу принадлежности к различным группам меньшинств.

"Будет видно, что они занимаются фигней, то тогда, конечно, плохи дела, и тогда все может быть и в плане реванша условного Трампа и так далее", — сказал он.

Ранее стало известно, что СК РФ объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева. Его обвиняют в призывах к терроризму, сообщил телеканал "360".