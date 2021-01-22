Байден объявил «военное положение» в США в связи коронавирусом

Новый президент перевел предприятия Соединенных Штатов на режим оборонного производства.

Новый американский лидер Джозеф Байден начал обещанную борьбу с коронавирусом: на последней пресс-конференции в Белом доме он представил национальную стратегию по борьбе с COVID-19 в США. Британское издание The Guardian сообщает, что президент сравнил сложившуюся ситуацию с «военным временем», однако пообещал, что «помощь уже в пути».

«В течение прошлого года [2020] мы не могли полагаться на то, что федеральное правительство будет действовать так быстро, сосредоточенно и координированно, как нам нужно. И мы видели трагические последствия этой неудачи», — намекнул Байден на антикоронавирусную политику Дональда Трампа.

Сейчас в Соединенных Штатах зафиксировано больше 24 миллионов случаев заражения COVID-19, напомнил глава Белого дома. От вируса погибло уже почти 410 тысяч американцев, но ситуация не изменится в одночасье: Байден предсказал, что до конца февраля число умерших от коронавируса может достичь 500 тысяч человек.

«Ситуация ухудшится, прежде чем станет лучше», — объяснил глава государства.

46-й президент США подписал специальный указ, который приведет в действие закон об оборонном производстве. Предприятия страны, которые Байден назвал «заводами военного времени», будут производить индивидуальные защитные маски и перчатки в несколько раз больше, чем сейчас. Режим оборонного производства также даст возможность Белому дому требовать от частных компаний ускорить разработку и выпуск вакцины от COVID-19.

Помимо этого, национальная стратегия по борьбе с пандемией включает в себя обязательное ношение масок на территории любой федеральной собственности, в аэропортах, поездах, кораблях и международных автобусах. Особенные правила коснутся всех туристов, которые собрались посетить Соединенные Штаты. Прежде чем сесть в самолет, они должны будут показать отрицательный результат теста на коронавирус, но даже в этом случае их заставят «отсидеться» на карантине по прибытии.

Today’s executive actions represent our Administration’s effort to aggressively change the course of COVID-19 by expanding testing, vaccinating more people, protecting those most at risk, and addressing racial and other disparities in COVID impact and care. pic.twitter.com/AgWtxAyFhO — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021

Журналисты The Guardian пишут, что такой всплеск активности особенно заметен после ухода с поста президента Дональда Трампа. Чаще всего он отказывался носить защитную маску и пренебрегал «руководящими принципами общественного здравоохранения», а в самом начале пандемии пытался переложить вину за погибших американцев на Китай.

Байден пока неукоснительно следует своему плану «100 дней»: за этот срок новый президент пообещал «вылечить» Америку от COVID-19, осуществив 100 миллионов вакцинаций (по миллиону уколов в день). Пока что близким к миллиону оказалось лишь число новых заявок на пособие по безработице в США — 900 тысяч за последнюю неделю.

Новому президенту придется решить непростую задачу: с одной стороны, тысячи умерших ежедневно, отсутствие надежной вакцины и первое место по числу зараженных в мире; с другой – поверхностное отношение многих американцев, которые считают, что лечиться от COVID-19 должны только те, у кого «есть деньги». Таково мнение эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, американиста Владимира Брутера.

«Сейчас Байден пытается относительно быстро снизить количество заболевших и умерших [от коронавируса] и предпринимает те шаги, которые ему советуют инфекционисты. Насколько будет успешной его стратегия мы узнаем через какое-то время. Я думаю, что в сравнении с тем, сколько людей заболевало при Трампе, она не может быть особо неуспешной, потому что бывший президент практически не занимался этим вопросом. Но Байдену стоит учитывать, что американское общество не очень восприимчиво к этой проблеме. Проблема коронавируса не является доминирующей даже в тех регионах, где больше всего заболевших», — объяснил эксперт.

Справка ПС

Главными вакцинами в США являются препараты от американских компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Газета The Epoch Time со ссылкой на отчеты медицинских учреждений страны и комментарии родственников сообщала, что с момента начала тестирования вакцин в Соединенных Штатах в общей сложности скончалось уже 55 человек. После того, как им ставили прививку, они умирали в течение нескольких дней.