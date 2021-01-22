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11:00   22 Января 2021
Общество

Жители Харькова почтут память жертв пожара в доме престарелых

Жители Харькова почтут память жертв пожара в доме престарелых

Областные власти объявили траур в Харькове после гибели людей в доме престарелых, где произошел пожар.

Заместитель главы Харьковской областной госадминистрации Александр Скакун выступил с обращением из-за трагедии в доме престарелых. На внеочередном заседании правительства он объявил 22 января днем траура по жертвам пожара в спецучреждении, пишет ТАСС.

Также Скакун заявил, что власти окажут необходимую помощь родственникам людей, погибших в доме престарелых. Средства для этого выделят из городского бюджета. Кроме того, замглавы напомнил о проведении следствия по факту случившегося. На данный момент по подозрению в причастности к инциденту задержаны четыре человека.

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#пожар #траур #дом престарелых #харьков

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