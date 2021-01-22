Почему Додону не удастся отстоять особый статус русского языка в Молдавии

Конституционный суд Молдавии постановил, что русский язык не может быть признан межнациональным. Экс-президент страны Игорь Додон пообещал оспорить это решение.

Русский язык не может быть признан языком межнационального общения в Молдавии, поскольку это противоречит конституции государства. Соответствующее решение вынес Конституционный суд страны.

По словам председателя КС Молдавии Домники Маноле, позиция по этому вопросу окончательна и не может быть опротестована. Решение вступило в силу с момента оглашения.

«Суд рассмотрел запросы депутатов Октавиана Цыку и Дину Плынгэу, в которых они просили высказаться о законе "О функционировании языков на территории Молдовы", который принял 16 декабря парламент, и признал его не соответствующим конституции», — сказала Маноле.

Кроме того, глава КС Молдавии подчеркнула, что в конституции страны понятие «языка межнационального общения» отсутствует. Однако до этого момента русскому языку якобы придавался статус, аналогичный положению государственного.

В 2018 году КС Молдавии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР». Именно тогда русский язык потерял свой статус межнационального. Ранее, согласно этому закону (от 1989 года), молдавский признавался государственным языком республики, а русский — средством межнационального общения.

В декабре 2020 молдавский парламент вновь вернул русскому языку статус межнационального. Документ подписал президент страны Игорь Додон за несколько дней до отставки. Закон обязывал госорганы и чиновников предоставлять гражданам информацию, в том числе, и на русском языке тоже.

Против инициативы выступили депутаты от Партии действия и солидарности, чей курс ориентирован на европейскую политику. Она поддерживает нынешнего молдавского лидера Майю Санду.

На нынешнее решение Конституционного суда экс-президент Додон отреагировал незамедлительно. Он пообещал сделать все, чтобы отстоять статус русского языка.

«КС принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности, которой руководила до избрания президент Майя Санду. Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», — заявил Додон.

Заявления экс-президента о намерении вернуть официальный статус русского языка в стране глава информационно-аналитического отдела ИАЦ МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова назвала «популистскими». По словам эксперта, молдавский политик заранее знал, что Конституционный суд не примет этот документ.

«Когда Додон продвигал этот закон, он прекрасно понимал, что КС в его нынешнем составе и с его жесткой позицией по языковому вопросу никак не пропустит этот закон. И он был готов к тому, чтобы после того, как суд признает закон неконституционным, призвать к выступлениям», — не сомневается собеседник «Политики Сегодня».

Специалист напомнила, что незадолго до этого в центре Кишинева был организован митинг в поддержку Санду. На акции требовали не только отставки парламента и правительства, но и отмены ряда законов, включая постановление Додона о русском языке.

«Учитывая тот факт, что накануне Санду очень активно выводила людей на улицу, Додон, видимо, полагал, что ему и его сторонникам будет позволено сделать то же самое. Но на мой взгляд, мобилизационный потенциал у Додона сейчас, наверное, не столь высок, как накануне выборов. В городах разумеется да, в том же Кишиневе, это возможно. Но если мы говорим о его обещаниях, что вся страна поднимется, это на самом деле не так. Население Молдовы сильно устало от тех или иных политических пертурбаций», — считает эксперт.

По словам собеседницы агентства, экс-лидеру страны необходимо было позаботиться о статусе русского языка задолго до отставки. В тех условиях у него было больше шансов провести закон, считает Харитонова.

«Все прекрасно понимают, что, если бы Додон хотел действительно укрепить статус русского языка, он бы это сделал не накануне окончания своего президентского срока, а хотя бы за два года до этого. Чтобы действительно это проконтролировать доступным инструментом, включая парламент, чтобы закон начал работать. Здесь на лицо популизм, и население это прекрасно понимает», — не сомневается специалист.

Харитонова допустила возможные выступления в Молдавии после решения КС. Впрочем, по ее словам, они будут нести, скорее, информационный характер.

«Но я при этом не исключаю, что существуют факторы, которые могут способствовать тому, что народ будет выступать. Но мне кажется, что в большей степени это будут выступления в информационном пространстве, нежели реально на какие-то массовые акции протеста, которые прокатятся по всей Молдавии. Если только в крупных городах», — подытожила эксперт.

В соседней с Молдавией Украине с 16 января официально запретили использовать русский язык в сфере услуг. Закон приняли еще при экс-президенте страны Петре Порошенко, однако только в этом году он официально вступил в силу. Согласно документу, сотрудники магазинов, ресторанов, кафе и других заведений обязаны разговаривать с посетителями исключительно на украинском языке. Перейти на другой язык персонал может только по просьбе клиента. Штрафы планируется ввести с 16 июля 2022 года.https://newdaynews.ru/ukraine/713689.html