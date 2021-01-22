Задержанный ФСБ мужчина признался в подготовке взрыва в Башкирии

Предполагаемый террорист, который был задержан сотрудниками ФСБ России, признался в подготовке взрыва, следует из сделанной во время его задержания видеозаписи.

Предполагаемый террорист, который был задержан сотрудниками ФСБ России, признался в подготовке взрыва, следует из сделанной во время его задержания видеозаписи.

На кадрах видео мужчина указывает на тайник, где находилось оружие и компоненты для взрывного устройства. По словам задержанного, он должен был забрать содержимое хранилища для подрыва правоохранителей.

Сотрудники ФСБ во время обысков нашли у гражданина РФ инструкцию по изготовлению бомбы. Мужчина был завербован представителями "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая организация запрещена на территории России).