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10:09   22 Января 2021
Происшествия

Задержанный ФСБ мужчина признался в подготовке взрыва в Башкирии

Задержанный ФСБ мужчина признался в подготовке взрыва в Башкирии

Предполагаемый террорист, который был задержан сотрудниками ФСБ России, признался в подготовке взрыва, следует из сделанной во время его задержания видеозаписи.

На кадрах видео мужчина указывает на тайник, где находилось оружие и компоненты для взрывного устройства. По словам задержанного, он должен был забрать содержимое хранилища для подрыва правоохранителей.

Сотрудники ФСБ во время обысков нашли у гражданина РФ инструкцию по изготовлению бомбы. Мужчина был завербован представителями "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая организация запрещена на территории России).

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#фсб #взрыв #башкирия

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