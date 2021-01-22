Сотрудники российских спецслужб пресекли подготовку теракта в Башкирии

ФСБ России предотвратила террористический акт, целью которого должны были стать правоохранители.

ФСБ России предотвратила террористический акт, целью которого должны были стать правоохранители.

Преступник, предполагавший осуществить нападение на башкирских силовиков, задержан. У россиянина изъяли огнестрельное оружие с боеприпасами и компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ). О ликвидации угрозы террористического акта в Башкирии сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержанным злоумышленником оказался 26-летний уроженец Республики Башкортостан. Правоохранители исследовали средства связи башкира, где были обнаружены инструкции по изготовлению СВУ и переписка с представителями запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам".

Группировка выступила преемницей организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), руководителем которой был сирийский террорист № 1 Абу Мухаммад аль-Джуляни.