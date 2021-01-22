"Кусок ...": истребитель F-35 вызвал критику главы Пентагона

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер отрицательно высказался о качестве американского истребителя пятого поколения F-35.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер отрицательно высказался о качестве американского истребителя пятого поколения F-35.

Незадолго до своей отставки с поста Миллер провел беседу с одним из летчиков ВВС США. На вопрос о том, на какой машине летает пилот, тот ответил, что на F-35 Lightning II. И.о. главы Пентагона в ответ назвал этот самолет "куском ...". Соответствующая стенограмма была размещена на официальном сайте военного ведомства.

Миллер добавил, что Соединенные Штаты создали скорее монстра, чем боевую машину. В то же время сам военнослужащий высказался об истребителе более позитивно, охарактеризовав его как "невероятный самолет". Специалисты ранее обнаружили на F-35 в общей сложности 871 неисправность или дефект, что отрицательно сказывается на его боеготовности.