Российские фермеры предложили ввести в продажу картофель "экономкласса"

Производители этой сельскохозяйственной культуры выдвинули идею снизить требования ретейлеров к продукции и разрешить продажу более мелкого картофеля.

Производители этой сельскохозяйственной культуры выдвинули идею снизить требования ретейлеров к продукции и разрешить продажу более мелкого картофеля.

Такой маневр поможет стабилизировать цены на продукт, поскольку картофель "экономкласса" обойдется покупателю на 15–20% дешевле привычного варианта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фермеры предлагают калибровать корнеплод по размеру и формировать сетки по 2, 5, 3 и 5 кг из овощей размером от 35 до 55 мм. Отмечается, что ритейлеры пока только рассматривают данную идею, окончательного ответа представителей сетей нет. Министерство сельского хозяйства РФ поддержало инициативу производителей и обратилось в Минпромторг с просьбой о поддержке.