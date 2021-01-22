Болибок рассказал, как легко снизить риск заражения COVID-19

Восприимчивость организма к различным вирусным инфекциям зависит от качества воздуха, рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Восприимчивость организма к различным вирусным инфекциям зависит от качества воздуха, рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Коронавирусные пациенты чаще всего страдают от поражения легких, в связи с чем загрязненный воздух может усугубить течение респираторных заболеваний, поделился эксперт. Как сообщает радио Sputnik, при высоких показателях его качества снижается риск заражения других людей.

Насыщенный кислородом воздух может облегчить тяжесть течения коронавирусной инфекции, поделился Болибок. Пациентам стоит не забывать о тщательном проветривании помещений, а также почаще проводить влажную уборку.

Особое внимание нужно обратить на спальные помещения, рассказал эксперт. По его словам, очищать квартиру от пыли рекомендуется два раза в день.