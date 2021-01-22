Пентагон поддержал планы Байдена продлить СНВ-3 с РФ на пять лет

Продление договора СНВ-3 перестает быть проблемой, поскольку Пентагон поддержал намерение нового президента США Джозефа Байдена продлить действие соглашения на пять лет.

Продление договора СНВ-3 перестает быть проблемой, поскольку Пентагон поддержал намерение нового президента США Джозефа Байдена продлить действие соглашения на пять лет.

Угроза прекращения действия последнего договора, обеспечивающего стратегическую стабильность, возникла при президентстве Дональда Трампа, который считал СНВ-3 невыгодным для США. Пентагон не согласен с этим и поддержал намерение новой администрации Белого дома продлить договор на пять лет. Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что данное решение послужит укреплению обороны США.