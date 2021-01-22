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9:31   22 Января 2021
Происшествия

Стала известна возможная причина катастрофы Boeing 737 над Яванским морем

Стала известна возможная причина катастрофы Boeing 737 над Яванским морем

Борт индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air мог потерпеть крушение в результате неисправности системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить.

Такие выводы сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal. Американскому изданию информацию передали источники, близкие к расследованию катастрофы.

Записи бортового самописца помогли подойти ближе к причине крушения лайнера. По словам экспертов, на самолете отказал автомат тяги одного из двух двигателей, который контролирует определенные параметры полета машины.

Инструкция предписывает в таких случаях отключать неисправную систему, а пилоты попытались ее реанимировать. Подобные действия могли привести к неравномерной нагрузке на двигатели и дополнительным сложностям в управлении самолетом.

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