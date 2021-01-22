Стала известна возможная причина катастрофы Boeing 737 над Яванским морем

Борт индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air мог потерпеть крушение в результате неисправности системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить.

Борт индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air мог потерпеть крушение в результате неисправности системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить.

Такие выводы сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal. Американскому изданию информацию передали источники, близкие к расследованию катастрофы.

Записи бортового самописца помогли подойти ближе к причине крушения лайнера. По словам экспертов, на самолете отказал автомат тяги одного из двух двигателей, который контролирует определенные параметры полета машины.

Инструкция предписывает в таких случаях отключать неисправную систему, а пилоты попытались ее реанимировать. Подобные действия могли привести к неравномерной нагрузке на двигатели и дополнительным сложностям в управлении самолетом.