Полиция США расследует случай проноса оружия в здание конгресса

Сотрудники правоохранительных органов США расследуют инцидент с конгрессменом-республиканцем Энди Харрисом, который пытался пронести пистолет в зал заседаний конгресса.

Сотрудники правоохранительных органов США расследуют инцидент с конгрессменом-республиканцем Энди Харрисом, который пытался пронести пистолет в зал заседаний конгресса.

Сотрудник безопасности заметил огнестрельное оружие у конгрессмена. После этого он сообщил об этом своему руководству, рассказал представитель полиции Капитолия. По его словам, Харрису не удалось пронести пистолет в здание конгресса.

Согласно новым правилам, которые на прошлой неделе ввел парламентский пристав в Палате представителей Тимоти Блоджетт, американские законодатели должны проходить досмотр, прежде чем принять участие в заседании нижней палаты Конгресса США.