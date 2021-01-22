Американский сенатор Берни Сандерс стал героем интернет-мемов
Фото сенатора США Берни Сандерса, сделанное во время инаугурации президента Джо Байдена, стало объектом насмешек поклонников компьютерных игр со всего мира.
Издание "Ридус" показало множество различных коллажей фотографии Сандерса в Сети. По их мнению, он теперь является новым героем мемов.
На оригинальном фото сенатор сидит в скромной позе на складном стуле. Он одет в теплое пальто, на лице медицинская маска, а на руках большие варежки. При этом видно, что 79-летний политик явно чувствует себя некомфортно.
Этот снимок весьма органично вписался в скриншоты многих компьютерных игр. В Сети можно найти коллажи, где Сандерс весьма удобно расположился на троне в Смертельной битве, или же цинично наблюдает на заднем плане за главным героем Cyberpunk 2077, ведущим диалог с одним из персонажей игры.