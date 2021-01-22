Американский сенатор Берни Сандерс стал героем интернет-мемов

Фото сенатора США Берни Сандерса, сделанное во время инаугурации президента Джо Байдена, стало объектом насмешек поклонников компьютерных игр со всего мира.

Фото сенатора США Берни Сандерса, сделанное во время инаугурации президента Джо Байдена, стало объектом насмешек поклонников компьютерных игр со всего мира.

Издание "Ридус" показало множество различных коллажей фотографии Сандерса в Сети. По их мнению, он теперь является новым героем мемов.

На оригинальном фото сенатор сидит в скромной позе на складном стуле. Он одет в теплое пальто, на лице медицинская маска, а на руках большие варежки. При этом видно, что 79-летний политик явно чувствует себя некомфортно.

Этот снимок весьма органично вписался в скриншоты многих компьютерных игр. В Сети можно найти коллажи, где Сандерс весьма удобно расположился на троне в Смертельной битве, или же цинично наблюдает на заднем плане за главным героем Cyberpunk 2077, ведущим диалог с одним из персонажей игры.