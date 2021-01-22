WP: рассмотрение импичмента Трампа отложили до 13 февраля

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предложил начать процедуру импичмента бывшего президента США Дональда Трампа после 13 февраля.

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предложил начать процедуру импичмента бывшего президента США Дональда Трампа после 13 февраля.

Макконнел уже направил график первой фазы процедуры отстранения экс-лидера США Шумеру, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на заявление сенатора, опубликованного на его сайте. Республиканец предлагает предоставить Трампу время для подготовки к слушаниям.

Напомним, что новый пост занял избранный президент Джо Байден, который принес присягу конституции США 20 января на процедуре инаугурации. Вступив в должность Байден уже успел подписать ряд новых указов.