8:36 22 Января 2021Политика
WP: рассмотрение импичмента Трампа отложили до 13 февраля
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предложил начать процедуру импичмента бывшего президента США Дональда Трампа после 13 февраля.
Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл предложил начать процедуру импичмента бывшего президента США Дональда Трампа после 13 февраля.
Макконнел уже направил график первой фазы процедуры отстранения экс-лидера США Шумеру, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на заявление сенатора, опубликованного на его сайте. Республиканец предлагает предоставить Трампу время для подготовки к слушаниям.
Напомним, что новый пост занял избранный президент Джо Байден, который принес присягу конституции США 20 января на процедуре инаугурации. Вступив в должность Байден уже успел подписать ряд новых указов.