Владельцам хостелов могут разрешить развивать бизнес в жилых домах в России

Минсельхоз РФ поддержал идею Госдумы легализовать отели в частных домах в сельской местности. Об этом заявила член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

Минсельхоз РФ поддержал идею Госдумы легализовать отели в частных домах в сельской местности. Об этом заявила член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

Гостевые дома часто встречаются в курортных городах и природных зонах. Но некоторые владельцы отелей нарушают закон и развивают свой гостиничный бизнес без перевода помещений в нужную категорию, пишут "Известия" со ссылкой на депутата Светлану Бессараб.

"Мы перегнули палку, фактически запретив функционирование малых гостиниц. Так мы уменьшаем номерной фонд и отбиваем руки людям, которые развивают внутренний туризм", – рассказал сенатор Валерий Рязанский.

С идеей о пересмотре нормы согласились в Совете Федерации. Они согласились, что это было преждевременное решение и проблему нужно исправлять. В России запретили использовать жилые помещения для развития гостиничного бизнеса с 1 октября 2019 года. Для разрешения этой проблемы соберут профильную рабочую группу.