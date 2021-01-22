Рестораны России могут освободить от уплаты НДС
Власти Москвы предложили правительству страны снизить или полностью отменить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.
Власти Москвы регулярно общаются с представителями ресторанного бизнеса в рамках Стратегического совета. Предприятия оказывают различные меры поддержки. И в этот раз правительство просят подумать над уплатой НДС для них. Идею уже поддержало Минэкономразвития.
"Мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношения в разговоре с РИА Новости.
Ресторанный бизнес оказался в числе тех, кто сильнее всего пострадал от эпидемии коронавируса. И 2021 год для этой сферы может не быть удачным. Всего правительство Москвы утвердило пять антикризисных пакетов на 90 млрд рублей в период пандемии.