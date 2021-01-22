Рестораны России могут освободить от уплаты НДС

Власти Москвы предложили правительству страны снизить или полностью отменить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Власти Москвы предложили правительству страны снизить или полностью отменить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Власти Москвы регулярно общаются с представителями ресторанного бизнеса в рамках Стратегического совета. Предприятия оказывают различные меры поддержки. И в этот раз правительство просят подумать над уплатой НДС для них. Идею уже поддержало Минэкономразвития.

"Мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношения в разговоре с РИА Новости.

Ресторанный бизнес оказался в числе тех, кто сильнее всего пострадал от эпидемии коронавируса. И 2021 год для этой сферы может не быть удачным. Всего правительство Москвы утвердило пять антикризисных пакетов на 90 млрд рублей в период пандемии.