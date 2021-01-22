7:19 22 Января 2021Общество
Байден объявил обязательный карантин для прибывающих в США
Иностранные граждане обязаны пройти карантин при посещении США. Мера касается туристов, прибывающих в страну воздушным транспортом.
Иностранные граждане обязаны пройти карантин при посещении США. Мера касается туристов, прибывающих в страну воздушным транспортом.
Соответствующее требование выдвинуто президентом США Джозефом Байденом. Решение о введении дополнительных мер вызвано появлением новых штаммов коронавируса в ряде стран.
Все иностранцы также обязаны носить медицинские маски и сделать тест на коронавирус до вылета в США. Уход на карантин будет происходить уже на территории страны. Президент не уточнил, когда эти правила вступают в силу.