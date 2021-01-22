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7:19   22 Января 2021
Общество

Байден объявил обязательный карантин для прибывающих в США

Байден объявил обязательный карантин для прибывающих в США

Иностранные граждане обязаны пройти карантин при посещении США. Мера касается туристов, прибывающих в страну воздушным транспортом.

Соответствующее требование выдвинуто президентом США Джозефом Байденом. Решение о введении дополнительных мер вызвано появлением новых штаммов коронавируса в ряде стран.

Все иностранцы также обязаны носить медицинские маски и сделать тест на коронавирус до вылета в США. Уход на карантин будет происходить уже на территории страны. Президент не уточнил, когда эти правила вступают в силу.

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#сша #байден #карантин

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