OneTwoTrip назвал топ направлений для полетов бизнес-классом в России

Аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip рассказали, что чаще всего россияне приобретали билеты бизнес-класса в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip рассказали, что чаще всего россияне приобретали билеты бизнес-класса в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

34% дорогих авиабилетов за 2020 год пришлись на направления в столицу России. Однако средняя стоимость перелета подорожала на пять процентов в сравнении с 2019 годом. Цена билета в бизнес-класс в Москву в среднем составила 41,5 тысячи рублей, пишет Lenta.ru.

Следующим самым популярным городом для дорогих путешествий у россиян оказался Санкт-Петербург. В Северную столицу отправилось девять процентов от всех обладателей билетов в бизнес-класс. Средняя стоимость билета по этому направлению равна 29,7 тысячи рублей, что на три процента ниже, чем в 2019 году.

На третьем месте заслуженно расположился город-курорт Краснодарского края — Сочи. Авиабилет к берегу Черного моря стоил 37,6 тысячи рублей.