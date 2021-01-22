Харьковчанин пожаловался на более высокие пенсии в Крыму

Житель Харьковской области в прямом эфире телеканала "НАШ" назвал несправедливым нынешний уровень пенсий на Украине.

Житель Харьковской области в прямом эфире телеканала "НАШ" назвал несправедливым нынешний уровень пенсий на Украине.

Мужчина провел сравнение с уровнем пенсионных выплат в Крыму, где они значительно выше, и выразил свое недовольство, передает "Царьград". Он призвал Киев прекратить потакать "западным партнерам" и заняться внутренней политикой страны. По его мнению, взгляд украинских властей должен быть направлен "к лесу задом, а к избушке передом", а именно на восток.

"Посмотрите, что "агрессор" в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше", — заявил харьковчанин.

Он подтвердил свои слова рассказом о своем брате, который проживает в Крыму. По его сообщениям, крымские пенсии в восемь раз больше украинских. Вместе с тем житель Харькова отметил улучшение уровня жизни на полуострове во всех сферах после возвращения его в состав России.