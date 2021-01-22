Разведкомплекс "Пенициллин" поступил на вооружение армии России

Вооруженные силы РФ получили первую партию новейших комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин". Об этом сообщил гендиректор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Вооруженные силы РФ получили первую партию новейших комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин". Об этом сообщил гендиректор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Задачей комплекса является поиск вражеских реактивных и ствольных артиллерийских машин, а также зенитных и тактических ракет. Устройство делает это при помощи регистрации тепловых и акустических сигнатур, после чего наносит координаты позиций на электронную карту.

"В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию", — передает РИА Новости слова Михеева.

"Пенициллин" обладает возможностью получать координаты в течение пяти секунд. Комплекс эффективно работает в любое время суток в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов.