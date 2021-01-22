Япония планирует превратить Олимпиаду в символ победы людей над COVID-19

Олимпийские игры в токио должны стать безопасными в период пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Олимпийские игры в токио должны стать безопасными в период пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Президент МОК Томас Бах подтвердил ориентацию организаторов на "безопасность участников" Олимпиады. Он также исключил повторный перенос или отмену соревнований, а также допустил возможность их проведения без зрителей, передает ТАСС.

"Олимпийские игры должны стать символом победы человечества над коронавирусом. Мы продолжаем тесно сотрудничать с администрацией Токио и МОК с целью проведения безопасных соревнований", — заявил Есихидэ Суга.

Источник в правительстве Японии опроверг заявление премьер-министра и сообщил, что высшее руководство страны решило все же отменить Игры из-за коронавируса. Олимпиада "Токио-2020" должна была пройти летом прошлого года, но из-за пандемии ее перенесли на следующий год, сохранив прежнее название.