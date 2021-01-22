ОБСЕ уведомили о цензуре российского контента на цифровых платформах США

Блокировка и удаление российского контента на интернет-платформах США уже носит регулярный характер, что представляет собой откровенную цензуру.

Блокировка и удаление российского контента на интернет-платформах США уже носит регулярный характер, что представляет собой откровенную цензуру.

Внимание на это обратил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он в своем обращении к региональной организации выразил беспокойство из-за злоупотребления американскими компаниями своими полномочиями. По его словам, подобные действия направлены на истребление в "западном пространстве" альтернативных информационных источников.

"Так, платформы Facebook, Twitter и Google ограничили доступ к материалам порядка 20 российских СМИ, не говоря уже о частных пользователях", — отметил Лукашевич.

Безосновательные меры необходимы для устранения ключевых конкурентов в восточном медиапространстве. Только за последние несколько лет руководство YouTube внесло в черный список примерно 200 русскоязычных каналов.

Ранее Совет Федераций России выразил обеспокоенность из-за нарушений прав русскоязычных граждан на Украине, а также высказались за обсуждение проблемы на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы, передает "Царьград".