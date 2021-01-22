Главный инфекционист США заявил о выходе страны на плато по коронавирусу

США вышли на плато по числу новых случаев заболевания COVID-19, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи по итогам недельного наблюдения за эпидемиологической ситуацией.

США вышли на плато по числу новых случаев заболевания COVID-19, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи по итогам недельного наблюдения за эпидемиологической ситуацией.

Число выявляемых COVID-пациентов за последние семь дней сократилось в среднем на 100-200 тыс., если сравнивать с показателями предшествующей недели. Вместе с этим на территории порядка 20 штатов местные врачи зафиксировали случаи заражения "британским" штаммом коронавируса.

"Среднее количество зараженных за неделю... у нас было между 300-400 тысяч, 200-300 тысяч, — сейчас, похоже на то, что ситуация выходит на плато", — отметил Фаучи во время пресс-конференции в Белом доме.

Соединенные Штаты продолжают лидировать среди других стран по числу выявленных эпизодов инфицирования. С начала пандемии в стране новый тип коронавируса подхватили свыше 24,4 млн человек, жертвами стали около 406 тыс. из них.