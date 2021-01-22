Республиканцы требуют отставки Байдена на следующий день после инаугурации

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин подала в Конгресс США резолюцию об импичменте нового американского президента Джо Байдена.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин подала в Конгресс США резолюцию об импичменте нового американского президента Джо Байдена.

Республиканка обвинила главу государства в злоупотреблениях властью на посту вице-президента, в каких именно пока не известно, передает ТАСС. Пресс-служба Грин заявила, что Байден позволил сыну "выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая".

"Байден неспособен занимать должность президента. [...] Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний", — говорится в сообщении.

Грин сообщила о своем намерении объявить Байдену импичмент в первый день на посту президента еще на прошлой неделе. Обе палаты Конгресса США сейчас контролируют демократы, поэтому вряд ли орган будет рассматривать резолюцию об отставке их лидера.