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3:09   22 Января 2021
Общество

Путин поручил проработать индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Путин поручил проработать индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Минтруд РФ представит план по восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам к 1 февраля 2021 года, сообщил замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

Президенту РФ Владимиру Путину предоставят доклад с предложениями по индексации в начале следующего месяца. Разработкой пенсионных выплат в отношении работающих пенсионеров займется правительство РФ в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время уже идет проработка различных вариантов, заявил Пудов на расширенном совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

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#пенсии #индексация #минтруд

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