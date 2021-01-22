Путин поручил проработать индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Минтруд РФ представит план по восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам к 1 февраля 2021 года, сообщил замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

Минтруд РФ представит план по восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам к 1 февраля 2021 года, сообщил замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

Президенту РФ Владимиру Путину предоставят доклад с предложениями по индексации в начале следующего месяца. Разработкой пенсионных выплат в отношении работающих пенсионеров займется правительство РФ в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время уже идет проработка различных вариантов, заявил Пудов на расширенном совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.