Террористы-смертники в Багдаде были боевиками ИГИЛ

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) заявила о своей причастности к двойному теракту на торговой площади Таийран в центре Багдада.

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) заявила о своей причастности к двойному теракту на торговой площади Таийран в центре Багдада.

Об этом экстремисты сообщили на своих пропагандистских ресурсах. Взрыв произошел в четверг утром в районе Эль-Баб эш-Шаркий. В результате теракта погибло 32 мирных жителя, еще 110 человек были ранены.

По данным Министерства внутренних дел Ирака, первый террорист-смертник пришел на торговую площадь и попросил помощи, заявив, что у него недомогание. После того, как вокруг него собрались люди, боевик активировал пояс со взрывчаткой. Взрыв второго террориста последовал, когда очевидцы бросились помогать жертвам первого нападения. Оба пояса были заполнены поражающими элементами из металла.