Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:30   22 Января 2021
Общество

Журнал Time изобразил первый день Байдена на обложке февральского номера

Журнал Time изобразил первый день Байдена на обложке февральского номера

Редакция американского журнала Time позволила себе сатирическую зарисовку о начале президентства Джо Байдена. Новый глава государства изображен в своем рабочем кабинете.

Байден стоит у окна Овального кабинета в Белом доме спиной к зрителю. Помещение завалено бумагами, листы разбросаны и по полу, испачканному следами от ботинок. На столе лежат остатки еды быстрого питания, а на ковре валяется кепка бывшего лидера Дональда Трампа и громкоговоритель.

Джо Байден вступил на пост президента США в непростой для страны период. В американском обществе бушует расизм, а в мире пандемия коронавируса. Граждане на фоне выборов разделились на два лагеря, каждый из которых поддерживает своего кандидата.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#байден #обложка #time

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров