Журнал Time изобразил первый день Байдена на обложке февральского номера

Редакция американского журнала Time позволила себе сатирическую зарисовку о начале президентства Джо Байдена. Новый глава государства изображен в своем рабочем кабинете.

Редакция американского журнала Time позволила себе сатирическую зарисовку о начале президентства Джо Байдена. Новый глава государства изображен в своем рабочем кабинете.

Байден стоит у окна Овального кабинета в Белом доме спиной к зрителю. Помещение завалено бумагами, листы разбросаны и по полу, испачканному следами от ботинок. На столе лежат остатки еды быстрого питания, а на ковре валяется кепка бывшего лидера Дональда Трампа и громкоговоритель.

Джо Байден вступил на пост президента США в непростой для страны период. В американском обществе бушует расизм, а в мире пандемия коронавируса. Граждане на фоне выборов разделились на два лагеря, каждый из которых поддерживает своего кандидата.