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1:46   22 Января 2021
Общество

Иммунолог Борзова рассказала об опасности аллергии на холод

Иммунолог Борзова рассказала об опасности аллергии на холод

Холодовая крапивница является редким заболеванием, поражающим 0,1% населения. Она характеризуется появлением волдырей на коже.

Чаще всего холодовая крапивница появляется у людей 30–40 лет. Большинством пациентов с этим недугом являются женщины. Волдыри при заболевании могут появляться в качестве реакции на любую температуру, а не только на сильный холод. Опасность холодовой крапивницы заключается в осложнениях, которые могут закончиться отеком внутренних органов или анафилактическим шоком, передает РИА Новости.

Профессор кафедры кожных и венерических болезней Сеченовского университета, доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Елена Борзова считает, что болезнь может появляться из-за изменений белков в коже на холоде. Это провоцирует реакцию организма в виде аллергии. Еще одной причиной могут быть тучные клетки, которые при активации выбрасывают гистамин и другие вещества, что приводит к воспалению, пишет "Царьград".

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#здоровье #медицина #погода #аллергия

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