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1:14   22 Января 2021
Политика

МИД РФ обвинил террористов в подрыве стабильности в Ираке

МИД РФ обвинил террористов в подрыве стабильности в Ираке

Россия осуждает теракт на территории Ирака и разделяет стремление Багдада бороться с терроризмом. С таким заявлением выступили в МИД РФ.

Двойной теракт прогремел утром 21 января на одном из рынков в Багдаде, пишет "Царьград". В результате нападения боевиков погибли 32 человека и еще десять получили ранения.

Террористический акт направлен на подрыв безопасности и стабильности в Ираке, считают в российском ведомстве. Москва выражает соболезнования семьям погибших, а также призывает международное сообщество объединиться в противодействии этой глобальной угрозе.

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