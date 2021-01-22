МИД РФ обвинил террористов в подрыве стабильности в Ираке

Россия осуждает теракт на территории Ирака и разделяет стремление Багдада бороться с терроризмом. С таким заявлением выступили в МИД РФ.

Россия осуждает теракт на территории Ирака и разделяет стремление Багдада бороться с терроризмом. С таким заявлением выступили в МИД РФ.

Двойной теракт прогремел утром 21 января на одном из рынков в Багдаде, пишет "Царьград". В результате нападения боевиков погибли 32 человека и еще десять получили ранения.

Террористический акт направлен на подрыв безопасности и стабильности в Ираке, считают в российском ведомстве. Москва выражает соболезнования семьям погибших, а также призывает международное сообщество объединиться в противодействии этой глобальной угрозе.