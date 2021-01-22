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0:45   22 Января 2021
Политика

Дипломата РФ вышлют из Албании за нарушения противокоронавирусных мер

Дипломата РФ вышлют из Албании за нарушения противокоронавирусных мер

Албанские власти включили российского дипломата в список нежелательных лиц и попросили покинуть территорию страны в течение следующих 72 часов.

Причинами такого решения албанская сторона назвала регулярные нарушения сотрудником дипломатической миссии из РФ местных антикоронавирусных мер, передает "Царьград". По заявлениям албанских СМИ, российскому дипломату несколько раз были вынесены предупреждения, однако, как утверждают местные власти, он их проигнорировал

"Добрая воля обеих сторон была нарушена неоднократными нарушениями российским дипломатическим сотрудником в Тиране", — гласит заявление ведомства

Теперь у представителя российской дипмиссии в Албании есть три дня на то, чтобы покинуть страну.

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#албания #дипломатия #коронавирус

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