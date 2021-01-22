Дипломата РФ вышлют из Албании за нарушения противокоронавирусных мер

Албанские власти включили российского дипломата в список нежелательных лиц и попросили покинуть территорию страны в течение следующих 72 часов.

Албанские власти включили российского дипломата в список нежелательных лиц и попросили покинуть территорию страны в течение следующих 72 часов.

Причинами такого решения албанская сторона назвала регулярные нарушения сотрудником дипломатической миссии из РФ местных антикоронавирусных мер, передает "Царьград". По заявлениям албанских СМИ, российскому дипломату несколько раз были вынесены предупреждения, однако, как утверждают местные власти, он их проигнорировал

"Добрая воля обеих сторон была нарушена неоднократными нарушениями российским дипломатическим сотрудником в Тиране", — гласит заявление ведомства

Теперь у представителя российской дипмиссии в Албании есть три дня на то, чтобы покинуть страну.