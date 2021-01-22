Washington Post: Байден планирует ввести новые санкции против России

Администрация нового главы США Джозефа Байдена готовит обновленный пакет санкций против России. Об этом пишет газета Washington Post.

Администрация нового главы США Джозефа Байдена готовит обновленный пакет санкций против России. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным издания от неких источников, "Байден исключает "перезагрузку" в двусторонних отношениях с Москвой" на основании "безрассудных и агрессивных действий" России.

Американский президент планирует поручить директору Национальной разведки Эврил Хэйнс подготовку доклада по ряду тем, связанных с Россией. Среди них якобы "вмешательство" Москвы в выборы президента США в 2020 году, а также хакерская атака на федеральные ведомства Вашингтона, сказано в статье.