Байден: число смертей пациентов с COVID-19 в США может достигнуть 500 тысяч

США ждет ухудшение эпидемиологической обстановки в ближайшие месяцы. Так считает американский президент Джо Байден.

США ждет ухудшение эпидемиологической обстановки в ближайшие месяцы. Так считает американский президент Джо Байден.

Количество смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 на территории США может достигнуть 500 тысяч. По словам Байдена, это может произойти уже в феврале.

Борьба с коронавирусом в США будет сложной и долгой, отметил президент. Однако в конце концов страна преодолеет пандемию и одержит победу над ростом заболеваемости.

Всего с начала пандемии в США выявлено свыше 24,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Количество умерших пациентов с COVID-19 в стране составляет 408 тысяч.