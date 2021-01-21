Боярский призвал молодых людей не нарушать закон и не выходить на митинги

Акции протеста, которые планируются 23 января во многих городах России, являются незаконными. Об этом напомнил депутат Государственной думы Сергей Боярский.

Акции протеста, которые планируются 23 января во многих городах России, являются незаконными. Об этом напомнил депутат Государственной думы Сергей Боярский.

Политик отметил, что ни один из митингов не был согласован с властью. В связи с этим Боярский призвал молодежь "думать своей головой" и не нарушать закон.

Ранее глава региональных штабов ФБК (признан иностранным агентом на территории России) Леонид Волков призвал россиян выходить на акции протеста. Он пообещал помочь оплатить штрафы, которые будут выписаны нарушителям. Федеральное агентство новостей провело расследование, чтобы выяснить, соответствуют ли обещания Волкова действительности.

Замминистра МВД Александр Горовой сообщил, что правоохранительные органы будут привлекать к ответственности лиц, завлекающих граждан на несанкционированные митинги. Роскомнадзор предупредил, что администрации интернет-ресурсов, на которых размещают призывы для подростков к участию в протестах, понесут наказание. Административные протоколы планируют составить в отношении площадок TikTok и "ВКонтакте".