Любовь Соболь ответит по закону за организацию незаконного митинга

Адвокат сторонницы Алексея Навального Владимир Воронин сообщил о протоколе в Twitter.

Адвокат сторонницы Алексея Навального Владимир Воронин сообщил о протоколе в Twitter.

В отношении юриста ФБК Любови Соболь составили протокол о повторном нарушении организации акции — ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Процесс по нему пройдет завтра в Симоновском суде.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали юриста ФБК (признан в РФ иноагентом). Сторонница Навального призывала выходить на несогласованные митинги 23 января.

По словам бывшего коллеги Соболь, сотрудница фонда специально провоцирует возбуждение уголовных дел.