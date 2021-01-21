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23:04   21 Января 2021
Происшествия

Любовь Соболь ответит по закону за организацию незаконного митинга

Любовь Соболь ответит по закону за организацию незаконного митинга

Адвокат сторонницы Алексея Навального Владимир Воронин сообщил о протоколе в Twitter.

В отношении юриста ФБК Любови Соболь составили протокол о повторном нарушении организации акции — ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Процесс по нему пройдет завтра в Симоновском суде.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали юриста ФБК (признан в РФ иноагентом). Сторонница Навального призывала выходить на несогласованные митинги 23 января.

По словам бывшего коллеги Соболь, сотрудница фонда специально провоцирует возбуждение уголовных дел.

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#митинг #фбк #соболь

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