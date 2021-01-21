23:04 21 Января 2021Происшествия
Любовь Соболь ответит по закону за организацию незаконного митинга
Адвокат сторонницы Алексея Навального Владимир Воронин сообщил о протоколе в Twitter.
Адвокат сторонницы Алексея Навального Владимир Воронин сообщил о протоколе в Twitter.
В отношении юриста ФБК Любови Соболь составили протокол о повторном нарушении организации акции — ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Процесс по нему пройдет завтра в Симоновском суде.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали юриста ФБК (признан в РФ иноагентом). Сторонница Навального призывала выходить на несогласованные митинги 23 января.
По словам бывшего коллеги Соболь, сотрудница фонда специально провоцирует возбуждение уголовных дел.