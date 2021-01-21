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22:49   21 Января 2021
Общество

TikTok начал удалять видео с агитацией подростков на незаконный митинг

TikTok начал удалять видео с агитацией подростков на незаконный митинг

Социальная сеть TikTok приняла меры по пресечению вовлечения несовершеннолетних к противоправным действиям. Сервис удаляет видео с призывами к несанкционированному митингу.

Видеоролики с аккаунтов сторонников основателя признанного в РФ иноагентом ФБК Алексея Навального исчезнут из социальной сети TikTok, сообщил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Напомним, что Роскомнадзор направил в TikTok требование об удалении информации, которая вовлекает несовершеннолетних участвовать в противозаконных акциях протеста.

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#митинг #навальный #TikTok

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