Суд по делу о крушении Boeing 777 в Донецкой области является профанацией. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Суд по делу о крушении Boeing 777 в Донецкой области является профанацией. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Бывшего подозреваемого Владимира Цемаха подвергали пыткам и пытались насильственным путем добиться от него признательных показаний. Во время допросов выяснилось, что он не имеет никакого отношения к крушению, Цемах также отказался говорить то. что от него хотели, заявил Антипов в беседе с NewInform.

"Мы все уже понимаем, да и не только в России, но и во всем мире, я думаю, что суд — это просто профанация. А теперь выяснится, что на свидетелей, которых они пытались "притянуть за уши" к делу, оказывалось давление. Это еще глубже докажет всем, что суд в Гааге абсолютно неправомерный", — уверен эксперт.

Цемах обратился в Европейский суд по правам человека, чтобы рассказать о преступлениях СБУ и голландцев, которые готовы любой ценой взвалить вину на Россию. Происходящее вокруг расследования крушения Boeing 777 очень похоже на цирк-шапито, заключил Антипов.