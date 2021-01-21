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22:24   21 Января 2021
Политика

Антипов: показания Цемаха по MH17 раскроют неправомерность суда в Гааге

Антипов: показания Цемаха по MH17 раскроют неправомерность суда в Гааге

Суд по делу о крушении Boeing 777 в Донецкой области является профанацией. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Бывшего подозреваемого Владимира Цемаха подвергали пыткам и пытались насильственным путем добиться от него признательных показаний. Во время допросов выяснилось, что он не имеет никакого отношения к крушению, Цемах также отказался говорить то. что от него хотели, заявил Антипов в беседе с NewInform.

"Мы все уже понимаем, да и не только в России, но и во всем мире, я думаю, что суд — это просто профанация. А теперь выяснится, что на свидетелей, которых они пытались "притянуть за уши" к делу, оказывалось давление. Это еще глубже докажет всем, что суд в Гааге абсолютно неправомерный", — уверен эксперт.

Цемах обратился в Европейский суд по правам человека, чтобы рассказать о преступлениях СБУ и голландцев, которые готовы любой ценой взвалить вину на Россию. Происходящее вокруг расследования крушения Boeing 777 очень похоже на цирк-шапито, заключил Антипов.

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#mh17 #boeing 777 #Цемах

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