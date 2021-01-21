Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:54   21 Января 2021
Политика

Фильм "Шугалей" повлиял на отношение боевиков к пленнику

Фильм "Шугалей" повлиял на отношение боевиков к пленнику

Социолога Максима Шугалея в ливийской тюрьме начали называть по фамилии после того, как вышел фильм о заточении россиянина. Об этом бывший пленник рассказал в интервью НТВ.

Шугалея вместе с его переводчиком Самером Суэйфаном захватили в плен в 2019 году и более полутора лет продержали в тюрьме "Митига". Россиян подвергали пыткам и не выносили никакого обвинения. Первое время социолог думал, что это похищение.

Фильм "Шугалей" вышел в прокат всего через несколько месяцев после этих событий. Киноленту сразу же перевели на арабский, чтобы повлиять на боевиков.

"Меня позвали, показали отрывок из фильма. С тех пор стали иначе относиться, называть Шугалей", — рассказал социолог.

Сотрудники тюрьмы неплохо относились к россиянину. Шугалей обратил внимание, что в ливийской тюрьме содержатся "тысячи людей, до которых никому нет дела".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ливия #Шугалей #заточение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров