Фильм "Шугалей" повлиял на отношение боевиков к пленнику

Социолога Максима Шугалея в ливийской тюрьме начали называть по фамилии после того, как вышел фильм о заточении россиянина. Об этом бывший пленник рассказал в интервью НТВ.

Социолога Максима Шугалея в ливийской тюрьме начали называть по фамилии после того, как вышел фильм о заточении россиянина. Об этом бывший пленник рассказал в интервью НТВ.

Шугалея вместе с его переводчиком Самером Суэйфаном захватили в плен в 2019 году и более полутора лет продержали в тюрьме "Митига". Россиян подвергали пыткам и не выносили никакого обвинения. Первое время социолог думал, что это похищение.

Фильм "Шугалей" вышел в прокат всего через несколько месяцев после этих событий. Киноленту сразу же перевели на арабский, чтобы повлиять на боевиков.

"Меня позвали, показали отрывок из фильма. С тех пор стали иначе относиться, называть Шугалей", — рассказал социолог.

Сотрудники тюрьмы неплохо относились к россиянину. Шугалей обратил внимание, что в ливийской тюрьме содержатся "тысячи людей, до которых никому нет дела".