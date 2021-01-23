Sina: у американцев нет ничего равного по мощи российской ракете «Сармат»

Ядерное сдерживание НАТО России обеспечивает самое ценное оружие в арсенале Москвы – последнее поколение межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат».

Ядерное сдерживание НАТО России обеспечивает самое ценное оружие в арсенале Москвы – последнее поколение межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат».

Об этом с восхищением пишет китайское издание Sina, отмечая, что всего одна ракета «Сармат» сотрет с лица земли целую Францию, десяти таких ракет России хватит, чтобы уничтожить всех американцев. А для того, чтобы перехватить одну ракету «Сармат» потребуется 500 американских ракет, так считают сами военные США, подчеркивает автор материала.

«Из информации, представленной Россией, известно, что "Сармат" имеет общий вес около 100 тонн, дальность стрельбы составляет не менее 10 тысяч километров, ракета может нести до 16 управляемых боеголовок, в том числе новейшие гиперзвуковые боеголовки, разработанные Россией», — пишет китайский журналист.

Кроме того, этот вид боеголовок можно комбинировать, как с обычными боезарядами, так и с ядерными бомбами, достигая таким образом беспрецедентно мощной ударной силы.

Российские конструкторы занялись разработкой нового поколения МБР РС-28 в 2009 году. Работы по созданию «Сармата» велись под личным контролем министра обороны.

На разработку проекта было выделено 70 миллиардов рублей, что указывает на то, какие большие надежды возлагала Россия на новую баллистическую ракету.

Первый испытательный пуск «Сармата» на межконтинентальное расстояние состоялся спустя семь лет после начала работ над проектом и прошел успешно.

«В ракете используются самые современные двигатели — жидкостные ракетные двигатели на двух ступенях "утоплены" в бак с горючим. Это самая новая разработка российских военных, — отмечают китайские аналитики. — Хотя Россия не использует более совершенные твердотопливные двигатели в этой ракете, она имеет достаточный опыт в разработке и обслуживании жидкостных ракетных двигателей».

В заключение автор отмечает, что ракета «Сармат» имеет две модификации, одна из которых, по его словам, для США, а другая – для Европы. Такие выводы китайские аналитики делают из различий в стартовой массе ракет и дальности стрельбы. Но оба варианта ракета могут доставить к заданной цели ядерную боеголовку с раздельным наведением