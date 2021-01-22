Рар: усталость Запада от Украины пошла на пользу Крыму

Украина больше не получит от европейских стран поддержки в вопросах, касающихся Донбасса, так как она полностью разочаровала Запад. При этом давления на Киев и критики в его адрес тоже пока можно не ждать.

Украина больше не получит от европейских стран поддержки в вопросах, касающихся Донбасса, так как она полностью разочаровала Запад. При этом давления на Киев и критики в его адрес тоже пока можно не ждать.

Такое мнение в интервью изданию «Литературная газета» высказал политолог из Германии Александр Рар.

По словам эксперта, западные страны, включая Германию, соглашаются с версией Украины, гласящей, что она стала «жертвой российской агрессии», поэтому от Киева можно не ждать выполнения Минских соглашений. Но это вовсе не значит, что Запад встал на сторону Украины, хотя в Киеве на это все еще очень рассчитывают.

«Запад не на ее стороне. Больше помощи Украина не получит. Здесь полностью разочаровались в Украине. Причина — отсутствие каких-либо реформ за последние шесть лет. Кроме того, Украина не стала после Майдана демократической страной, как многие в Европе надеялись», — объяснил немецкий политолог.

На Западе, добавил Рар, на Украину просто махнули рукой. Это не идет на пользу Донбассу, но сыграло на руку Крыму, так как постепенно там начали забывать про «аннексию» полуострова.

Ситуация в Донбассе, по мнению эксперта, в дальнейшем будет развиваться по приднестровскому сценарию. Луганская и Донецкая народные республики будут жить, получая помощь и поддержку от России.

Разрешению военного конфликта в Донбассе поспособствовали бы прямые российско-украинские переговоры, без участия Запада, считает Александр Рар. Но в то же время политолог отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на этот шаг, так как ему не позволит антироссийски настроенная украинская элита.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года, когда регион отказался признать законность произошедшего в феврале того же года государственного переворота в Киеве. Республики Донбасса провели референдум, по результатам которого объявили о своей независимости от Украины. Однако новые киевские власти решили силой вернуть контроль над территориями и объявили о начале так называемой АТО (антитеррористической операции). За без малого семь лет военных действий в регионе, по официальным данным ООН, погибло более 15 тысяч человек.