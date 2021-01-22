Сатановский рассказал, на что Байден вдохновил украинских политиков

Приход к власти в США Джо Байдена и его команды чрезвычайно вдохновил киевских политиков, и те начали показательно «жестить» в адрес России, возможно, набивая себе таким образом цену у новых хозяев.

Приход к власти в США Джо Байдена и его команды чрезвычайно вдохновил киевских политиков, и те начали показательно «жестить» в адрес России, возможно, набивая себе таким образом цену у новых хозяев.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает политолог Евгений Сатановский, напоминая, что внешнеполитическая команда 46-го американского президента во многом состоит из кадров, оставшихся со времен Барака Обамы, при котором Украина превратилась в колонию США.

В качестве примера того, как «жестят», выслуживаясь перед Байденом, украинские политики, Сатановский приводит «пророчество» главы МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Министр иностранных дел этой недостраны, прославленный своим тяжелым кретинизмом Кулеба, ударившись в пророчества, предсказал, что настанет день, когда российский президент склонит голову в Киеве перед памятником карателям, воевавшим на Донбассе, — пишет эксперт. — Шут-министр у шута-президента».

При этом, отмечает Сатановский, Кулеба оговаривается, что не может сказать конкретно, когда именно это произойдет, и соответственно, о каком именно российском президенте идет речь.

Другой умник из числа украинского руководства заявил, что война в Донбассе завершилась бы в один день, если бы этого захотел президент РФ. И в этом, по словам политолога, он почти прав, хоть и не в том, что сам имел в виду.

Если бы в Кремле отдали соответствующую команду, все проблемы Украины решились бы, может быть и не за один день, но максимум за неделю, уверен Сатановский.

«Не по тому сценарию, который любезен сердцу ее руководства, и вообще большой вопрос, осталась бы она на карте или нет, а ее начальники кем-то, кроме как провинциальными управдомами и заведующими ларьков «пиво-воды», но решили бы точно. И по Донбассу бы все решили. И по Одессе. И по Киеву. И по Львову», — отмечает политолог.

Заодно, по его словам, решили бы все вопросы с Днепропетровском, не забыв вернуть ему прежнее название, или даже историческое – Екатеринослав.

Главное в действиях нынешних украинских политиков, подчеркивает Сатановский в заключение, это понаглее и понапористее требовать от России чего-нибудь, в надежде, что что-то сбудется.