Украинский депутат: прошлые контакты с Порошенко играют против Байдена

Новый американский президент Джо Байден не заинтересован в том, чтобы афишировать, что имеет какие-то отношения с бывший президентом Украины Петром Порошенко, так как Запад уже составил о нем мнение, как о коррупционере.

Новый американский президент Джо Байден не заинтересован в том, чтобы афишировать, что имеет какие-то отношения с бывший президентом Украины Петром Порошенко, так как Запад уже составил о нем мнение, как о коррупционере.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «Наш» высказал депутат Верховной рады Украины от партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – За жизнь») Олег Волошин.

«Я убежден, что у Байдена были негласные отношения с Порошенко. И это, между прочим, большой минус для Порошенко потому что в любом случае Байден будет избегать, чтобы его фамилия часто соседствовала в новостях с фамилией Порошенко», — убежден нардеп.

Раньше, по его словам, Байден хотя бы мог объяснить свое общение с коррупционером-Порошенко, заявив, что тот – президент страны, которая ведет борьбу с «агрессивной Россией». Но сейчас ему будет очень трудно объяснить, почему он продолжает общаться с Порошенко.

Невозможно отрицать, что за Порошенко в США и на Запале закрепился устойчивый образ коррупционера, и этому очень сильно поспособствовали так называемые соросята, добавил Волошин.

«Сегодня Порошенко вроде бы как вместе с ними радуется избранию Байдена, а по факту тот же Лещенко и другие сделали все, чтобы про Порошенко думали в Вашингтоне очень плохо», — заключил Волошин.

Напомним, Петр Порошенко стал президентом Украины, победив летом 2014 года на внеочередных выборах главы государства, после того, как в феврале в Киеве произошел государственный переворот. Однако спустя пять лет на президентских выборах 2019 года, когда Порошенко попытался переизбраться на второй срок, он с большим отрывом проиграл актеру-комику Владимиру Зеленскому.