Россия готова сотрудничать с новым спецпосланником ООН по Ливии

Российская Федерация выражает надежду на тесное и плодотворное сотрудничество с новым спецпосланником генсека ООН по Ливии Яном Кубишем.

Российская Федерация выражает надежду на тесное и плодотворное сотрудничество с новым спецпосланником генсека ООН по Ливии Яном Кубишем.

Дипломат из Словакии обладает серьезным опытом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она выразила уверенность в том, что Кубиш сможет внести серьезный вклад в дело ливийского урегулирования и налаживания политического процесса в североафриканской стране.

Захарова подчеркнула, что ООН в этом деле призвана выступить в качестве честного и беспристрастного посредника. В первую очередь необходимо быть приверженными суверенитету, территориальной целостности и независимости Ливии.

"Мы нацелены на тесное сотрудничество с господином Кубишем в интересах содействия успешному выполнению возложенной на него сложной, но при этом благородной миссии", — заявила она.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Яна Кубиша после того, как его кандидатура была одобрена Советом Безопасности. Ранее эту должность занимал Гасан Саламе.