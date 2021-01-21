Кнутов объяснил, почему Forbes ошибся с выводами о российском «Посейдоне»

В мире не существует эффективных средств противодействия «Посейдону», убежден военный эксперт Юрий Кнутов.

Американский журнал Forbes опубликовал статью с критикой российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Журналисты назвали подводный дрон «субмариной с грязной бомбой», а также выразили уверенность, что аппарат будет добираться до побережья США несколько дней.

Преимущество подводного оружия заключается не в скорости, а в способности нанести неожиданный и смертоносный удар, рассказа военный эксперт Юрий Кнутов. Задачи «Посейдона» заключаются в том, чтобы поразить прибрежные города и других стратегически важные объекты Скорость дрона доподлинно неизвестна, но ее оценивают от 130 до 200 км/ч.

«Это дает преимущество, так как средств обнаружения и поражения таких объектов нет. "Посейдон" способен заныривать на большую глубину и двигаться так долго, как потребуется для уничтожения цели. Быстрее, чем "Посейдон", двигаться под водой никто не может. Легче использовать существующие МБР. Они надежны, испытаны и легко могут взять на себя задачи "Посейдона"», — рассказал Кнутов в беседе с Nation News.

Эксперт заметил, что «Посейдон» едва ли будет выполнять боевую задачу из отправной точки в одном из портов России. Для доставки глубоководных аппаратов к территории Соединенных Штатов в России разработаны подводные лодки типа «Хабаровск», подчеркнул Кнутов. Они способны нести боевое дежурство у берегов противника, оставаясь невидимыми.

«В случае начала всеобщей ядерной войны подлодки способны произвести пуск сразу нескольких "Посейдонов" в заданные районы. Их одновременный подрыв создаст волну сопоставимую с самым мощным цунами, что просто смоет крупнейшие американские города, расположенные на побережье Тихого и Атлантического океанов», — поделился прогнозами эксперт.

По его словам, в мире не существует эффективных средств противодействия «Посейдону». Если атаку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) могут засечь системы предупреждения о ракетном нападении, то удар подводного аппарата будет скрытный и внезапный.

«По разрушительной мощи она может превзойти удар, нанесенный с помощью МБР», — резюмировал Кнутов.

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