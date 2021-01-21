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20:49   21 Января 2021
Происшествия

МВД РФ накажет срывавших шевроны полиции TikTok-блогеров

МВД РФ накажет срывавших шевроны полиции TikTok-блогеров

Опубликовавшие в приложении TikTok ролики со снятыми шевронами полицейских блогеры будут привлечены к административной ответственности.

Представители МВД РФ в Twitter-аккаунте министерства опубликовали заявление, в котором сообщили о планах привлечь к ответственности блогеров, разместивших в TikTok фейковые ролики с полицейской формой. Авторы видеозаписей срывали шевроны, не являясь правоохранителями. Один из блогеров уже признался, что приобрел форму в "магазине приколов" и хотел пошутить.

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#блогеры #ответственность #мвд рф #TikTok

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