МВД РФ накажет срывавших шевроны полиции TikTok-блогеров

Опубликовавшие в приложении TikTok ролики со снятыми шевронами полицейских блогеры будут привлечены к административной ответственности.

Опубликовавшие в приложении TikTok ролики со снятыми шевронами полицейских блогеры будут привлечены к административной ответственности.

Представители МВД РФ в Twitter-аккаунте министерства опубликовали заявление, в котором сообщили о планах привлечь к ответственности блогеров, разместивших в TikTok фейковые ролики с полицейской формой. Авторы видеозаписей срывали шевроны, не являясь правоохранителями. Один из блогеров уже признался, что приобрел форму в "магазине приколов" и хотел пошутить.