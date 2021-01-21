ПФР обнародовал данные о назначенных в 2020 году пенсиях

Пенсионный фонд России (ПФР) назначил 1,4 млн страховых и государственных пенсий в 2020 году. Об этом сообщают в пресс-службе фонда.

Пенсионный фонд России (ПФР) назначил 1,4 млн страховых и государственных пенсий в 2020 году. Об этом сообщают в пресс-службе фонда.

Большинство из них составили страховые пенсии по возрасту, отметили в ПФР. Их число превысило 870 тысяч пенсионных выплат.

С учетом льготы по выходу на пенсию на полгода ранее нового возраста — в 55,5 года для большинства российских женщин и в 60,5 года для большинства мужчин — было оформлено порядка 64% всех пенсий по старости. Согласно данным фонда, их количество составило по меньшей мере 561 тысячу назначений.

Остальные пенсии по старости были назначены по достижении более раннего возраста, который может наступать как за несколько лет до общеустановленного, так и за 10-15 лет или даже раньше, подчеркнули специалисты ПФР.

Средняя прибавка к выплатам нетрудоустроенным пенсионерам в России составила 1 039 рублей в 2021 году. Об этом заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.