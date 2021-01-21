Число погибших в результате взрыва в Багдаде возросло до 32

Теракт на рынке Багдада унес жизни 32 человек, 110 человек пострадали. Полиция перекрыла выезды из города.

Теракт на рынке Багдада унес жизни 32 человек, 110 человек пострадали. Полиция перекрыла выезды из города.

Мощные взрывы стал причиной гибели более 30 человек в столице Ирака. Более 100 оказались ранены. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Трагедия произошла в районе площади Ат-Таяран на одном из уличных рынков. Уже известно, что к происшествию причастны террористы. Представитель армии Ирака сообщил, что атака была совершена двумя террористами, которые привели взрывные устройства в действие. В этот их преследовали сотрудники служб безопасности. В настоящее время ведущие к "зеленой зоне" дороги перекрыты.

Днем ранее взрыв прогремел в центре Мадрида. Жертвами происшествия стали четыре местных жителя, сообщал ФАН. По предварительной версии произошла утечка газа.