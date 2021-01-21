Число погибших в результате взрыва в Багдаде возросло до 32
Теракт на рынке Багдада унес жизни 32 человек, 110 человек пострадали. Полиция перекрыла выезды из города.
Мощные взрывы стал причиной гибели более 30 человек в столице Ирака. Более 100 оказались ранены. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Трагедия произошла в районе площади Ат-Таяран на одном из уличных рынков. Уже известно, что к происшествию причастны террористы. Представитель армии Ирака сообщил, что атака была совершена двумя террористами, которые привели взрывные устройства в действие. В этот их преследовали сотрудники служб безопасности. В настоящее время ведущие к "зеленой зоне" дороги перекрыты.
Днем ранее взрыв прогремел в центре Мадрида. Жертвами происшествия стали четыре местных жителя, сообщал ФАН. По предварительной версии произошла утечка газа.