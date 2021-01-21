Жители Франции порадовались заявке РФ на регистрацию "Спутника V" в ЕС

Читатели французских СМИ положительно отозвались о намерении России зарегистрировать свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе.

Читатели французских СМИ положительно отозвались о намерении России зарегистрировать свою вакцину от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе.

Материал о заявке России на регистрацию "Спутника V" появился в крупном французском издании Le Figaro. Несмотря на критику в адрес российских специалистов, ученые в РФ изобрели уже два прототипа вакцины, и третий уже завершает клинические испытания, обращается внимание в материале издания.

Согласно публикации, некоторые жители Франции ожидают обзора на препарат, чтобы лучше с ним ознакомиться. Французы считают предрассудками упреки в адрес российских ученых и их разработок не только в медицине, но и в других областях науки, следует из статьи.